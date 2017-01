Bankba tette a pénzét, mára dollármilliárdos lett

A Yes Bank társalapítója és vezérigazgatója, Rana Kapoor is belépett a milliárdosok táborába, miután bankjának részvényei csak ebben a hónapban 16,4%-ot emelkedtek, ezzel pedig a legjobban teljesítő banki részvény lett Indiában.Az elemzők szerint a banki részvények jó teljesítményének oka, hogy a Yes Bankban alacsony a rossz hitelek aránya, emellett a tőkearányos megtérülés is rendkívül kedvező. Indiában egyébként a banki profitok jelentősen visszaestek az utóbbi időben a nem teljesítő hitelek ugrásszerű növekedése miatt. Az iparág bruttó rossz hitel-aránya 14 éves csúcsra ugrott szeptemberben, 9,1%-os szintre.A bank részvényeinek januári menetelése egymilliárd dollárra emelte Kapoor vagyonát, ezzel pedig az indiai bankvezér is felkerült a dollármilliárdosok listájára. Kapoornak 11,6%-os részesedése van a bankban.Indiában van egy másik bankvezér is, aki már a milliárdosok klubjába tartozik, Uday Kotak, a Kotak Mahindra Bank vezére 7,2 milliárd dolláros vagyonnal bír.