Minden harmadik bankár menekülne a munkahelyéről

A pénzügyi szektor jelentős problémája, hogy nemcsak a meglévő alkalmazottak vándorolnak el másik szektorokba, de a tehetséges, frissen végzett diplomások is inkább a Szilícium-völgy startupjainál kezdik el karrierjüket. Azért a kevés tehetséges szakemberért pedig öldöklő versenyt folytatnak egymás közt a bankok.

Az önkéntes elvándorlás most 1-2%-kal a történelmi szintek felett van több piacvezető vállalatnál is, ez pedig akár 1 milliárd dolláros éves plusz kiadást is jelenthet a bankoknak

Az amerikai pénzügyi szektorban dolgozó szakemberek több mint harmada (34%-a) tervezi, hogy a következő két évben otthagyja a munkahelyét, emellett pedig 37%-uk még nem tudja, két év múlva is ott akar-e dolgozni még a cégénél.A felmérés része egy 107 oldalas tanulmánynak, amely a pénzügyi szektor "tehetségválságát" vizsgálja. A Quinlan & Associates 1000 banki alkalmazottat kérdezett meg a jelentésében - írja a Business Insider A tanulmány is rávilágít erre: azok közül, akik el akarják hagyni a jelenlegi munkahelyüket, rengetegen teljesen hátat fordítanának a pénzügyi szektornak. A megkérdezettNem meglepő módon elsősorban aakarnak váltani azok, akik távoznának a szektorból, de sokan vannak olyanok is, akik a karrierlehetőség hiánya miatt mennének máshova. Sokan említik ezen kívül még meg a csapatdinamikát és a túl sok munkaórát is.A jelentés megpróbálja számszerűsíteni is a fluktuáció hatását. Arra a következtetésre jutottak, hogy a fluktuációa legnagyobb pénzintézeteknél ennek többszörösére is felszaladhat a költség.- áll a jelentésben.