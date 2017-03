145%-ot kaszált a marihuánán egy befektetési alap

Az Észak-Amerikai marihuána-gyártók 22 százalékponttal járultak tavaly hozzá a 200 millió dollárt (kb. 59 milliárd forintot) kezelő ausztrál alap, a Tribeca Global Natural Resources Fund hozamához, amely 145%-ot keresett meg befektetőinek. A Tribeca több mint 10 000 versenytársát győzte le a Preqin adatai szerint, amit a Bloomberg elemzett.Nyolc amerikai állam és a Columbia Kerület legalizálta tavaly a cannabis fogyasztását, az államok felében pedig orvosi célra már engedélyezett a használata. Bár a szövetségi törvények tiltják a marihuána értékesítését és nem világos még, hogy Donald Trump kormánya szigorításra készül-e, az ausztrál befektetési szakemberek nem aggódnak, mert a cannabis-törvényeket az állami szinten szabályozzák.Tavaly az Egyesült Államok legálisan működő ültetvényei 6,7 milliárd dolláros bevételt termeltek, öt éven belül ez akár a 20 milliárd dollárt is túllépheti, 2026-ra pedig 50 milliárdos árbevételt vár a Cowen & Co., a Wall Street egyik fő cannabis kutató cége.Az olyan fűvel foglalkozó cégek, mint az Aurora Cannabis Inc. és a Canopy Growth Corp., amelyekbe többek közt a Tribeca is befektetett, több mint 300%-os részvényárfolyam-növekedést tapasztalhattak tavaly, idén eddig a növekmény 12 és 30 százalékot mutat.A Tribeca egyébként tavaly a lazachalász- és kobalttal, valamint lítiummal foglalkozó cégeken is nagyot tudott szakítani.

Kép: Shutterstock