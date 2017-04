Bemutatjuk a robotot, aki összedobja a hamburgeredet

Elérte a mesterséges intelligencia a gyorséttermeket is: egy amerikai hamburgerláncnál munkába állt Flippy, a mesterséges intelligenciával (AI) rendelkező robot, amelyik megforgatja sülés közben a hamburgerhúst, majd ráteszi a zsemlére.Flippy "munkáltatója", a West Coast lánchoz tartozó CaliBurger, illetve a robot gyártója, a Miso Robotics persze azt mondja, hogy nem azért van a robot, hogy elvegye az emberek munkáját. Ehelyett inkább egy konyhasegéd, amelyik akkor ugrik be, amikor az embereknek fontosabb munkájuk van. Megcsinál minden ismétlődő és monoton munkát helyettünk.Jó szöveg. Pláne azt figyelembe véve, hogy a robot mesterséges intelligenciájával új recepteket is meg fog tanulni, hőszenzorral, 3D szenzorral, kamerákkal és a hamburgerekre szabott "kezekkel" is rendelkezik.