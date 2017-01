Bemutatták az ágyat, ami tudja, hogy mi kell neked

Este 10.30-kor egy értesítést küld a SleepIQ alkalmazás, hogy ideje lefeküdni

10.45-kor a lábmelegítő-funkció elkezd működni, előkészítve a terepet a lefekvéshez

11.00-kor a matrac olyan formát vesz fel, ami az ágyban olvasáshoz optimális

este 11 és reggel 7.30 között átveszi az irányítást a ResponsiveAir technológia, vagyis az érzékelők alapján igazítja a matracot

éjjel 1 órakor a partnerünk horkolni kezd, ezért kissé megemeli a fejét

4.30-kor felkelünk a gyerekhez, vagy kimegyünk a mosdóba, ekkor az ágy alatti fények automatikusan felkapcsolódnak

7.15 körül tervezzük az ébredést, az időpont körül akkor szólal meg az ébresztő, amikor azt a mozgásaink alapján optimálisnak tartja.

Horkol a partnered? Mindig fáradtan ébredsz? Hidegek a lábujjaid az ágyban? A technológiai innováció már megoldja az emberiség eme hatalmas, ősi problémáit is.A napokban zajlik Las Vegasban a technológia szektor hagyományos évindító eseménye, a fogyasztói elektronikai show (CES), ahol mindenki felvonultatja legújabb fejlesztéseit. Évről évre hasznos és kevésbé hasznos, de legalább furcsa termékeket mutatnak be a kiállító vállalatok.A Select Comfort nevű cég egy "okoságyat" hozott ezúttal.A Sleep Numbernévre keresztelt ágy tele van szenzorokkal, amelyek érzékelik, ha például az ágyban fekvő személy lábujjai hidegek és melegíteni kezdik őket. Azt is észreveszik, ha valaki horkol, amire úgy reagál a szerkezet, hogy kissé megemeli a fej részénél az ágyat. A matrac önmagát képes igazítani, ami hasznos, ha arra gondolunk, hogy a fekvőhelyzettől függően más-más matracbeállítás az optimális. Ha például az egyik oldaladról a másikra fordulsz, azt érzékeli és hozzá igazítja a matracot. Sőt, az ébresztést is segít optimalizálni, egy megadott időtartamon belül akkor szólal meg az ébresztő, amikor a mozgásunk alapján egy éberebb alvási fázisban vagyunk.Az okoságyhoz alkalmazás is tartozik, a SleepIQ Androidra és iPhone-ra is elérhető, integrálni lehet például a Nest és a Fitbit termékeivel. Így kézzel is tudjuk befolyásolni a matrac beállításait és ellenőrizni tudjuk, hogy hogy aludtunk az előző éjszakán, illetve követni tudjuk több hétre visszamenőleg az alvási szokásainkat.Például így működhet a dolog:

