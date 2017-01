Betiltották az Igazi Csíki Sör gyártását

A marosvásárhelyi táblabíróság pénteki jogerős ítéletében betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását - jelentette be a gyártó a Facebookon . A bejegyzés szerint 30 napon belül meg kell semmisíteni minden tárgyat és eszközt.Ezzel a román bíróság a Heinekennek kedvezett a két fél vitájában, pedig az Igazi Csiki Sör gyártója szerint december 9-én az Európai Márkahivatal másodfokon is nekik ítélte a márkát. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát. A marosvásárhelyi táblabíróság szóvivője az MTI-nek elmondta: a táblabíróság elutasította az Igazi Csíki Sört gyártó Lixid Project Kft. és az ezt létrehozó Lénárd András fellebbezését, és érvényben hagyta a 2015 júliusában hozott ítéletet.