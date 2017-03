Csak elektromos autóval lehet majd taxizni Pekingben

Pekingben olyan magas volt a légszennyezettség tavaly decemberben, hogy a város nemzetközi repülőterén több száz repülőgépjáratot törölni kellett a rossz látási viszonyok miatt.A rendkívüli szmog miatt most Kína kitalálta: a város 67 ezer gázüzemű taxiját elektromos kocsikra cseréli le, és előírja, hogy minden új taxi is csak elektromos jármű lehet.A váltás várhatóan 1,3 milliárd dollárba (380 milliárd forintba) kerül majd a taxitársaságoknak.Kínában jelenleg körülbelül 20 ezer dollárba kerül egy elektromos autó, ami kétszerese a hagyományos kocsiknak. A magas ár mellett további probléma, hogy az elektromos töltőállomásokból is kevés van.

Füstköd Pekingben. Forrás: MTI/EPA/Hong Vu