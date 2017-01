Csokit és rizst kezdtek el árulni a bankok, mert a hitelezésen már nem tudnak keresni

Ilyen kamatkörnyezetben többet keresel tíz doboz OKB-csoki eladásával, mintha egy millió jennyi betétet kezelsz

A bankok nem csak hitelezésre valók. Egy olyan korban élünk, amikor a bankok szerepköre egy kicsit megváltozott

Japánban olyan alacsonyak a kamatok, hogy a kisbankok már nem tudnak a hitelezésből megélni és egész sajátos módjait találták meg a termékkínálat bővítésének: elkezdtek csokit, lekvárt és rizst árulni, rádiókat és galériákat nyitottak.Így tett többek közt Takashi Tsuchiya, az Ogaki Kyoritsu Bank (OKB) vezetője is.- mondta a 70 éves üzletember a The Wall Street Journalnak , aki csokin kívül több terméket is árul már az OKB brand alatt. Nemcsak a fiókokban kezdték el bővíteni a kínálatukat: Nagoja mellett például üzemeltetnek egy farmot is, ahol rizst termesztenek. Ezen kívül nyitottak egy rádiót és egy művészeti galériát is.Japánban nem szívesen vesznek fel hitelt a vállalatok, a nagyobb cégek pedig az Egyesült Államokban és más országokban terjeszkednek, nem pedig az egyre idősödő országban.Más bankok is vannak, amelyek sajátos módját találták meg az üzletszerzésnek: egy pénzintézet például különleges kamatot ajánl fel azoknak az idős embereknek, akik visszaadják a jogosítványukat, egy másik pedig átnevezte magát Tomato (azaz paradicsom) Banknak. Több regionális bank is szponzorál ételversenyeket, az egyik ilyenen Tokióban még Abe Sinzó felesége is megjelent.- mondta az eseményen.A törvények viszont némileg megkötik a bankok kezét: egy pénzintézet ugyanis nem foglalkozhat mással, csak pénzügyekkel. A OKB csoki boltot például nem a bank, hanem egy "partnere" üzemelteti, a farmot pedig egy független cég, amelynek az OKB fizetett azért, hogy a márkanevét használja.