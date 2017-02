Egy 7 éves kislány kér munkát a Google-től, nem is akárhogy

Annál aranyosabb állásjelentkezést még biztosan nem olvastak a Google-nél, mint amit a 7 éves Chloe Bridgewater írt. Apja biztatására Chloe egy egész hosszú levelet írt a cégnek arról, miért szeretne náluk dolgozni.És meg kell hagyni, profin csinálja. Kifejti, miért lenne jó választás a Google-nek, ha felvennék. Mint írja, szereti a számítógépeket, még neki is van egy tablete, igaz, azt egyelőre még csak játékokra használja. Kifejti, mennyire tetszik neki a Google munkakörnyezete a babzsákokkal és go-kart pályákkal, ezeket ő is szívesen kipróbálná.Nem feledkezik meg arról sem, hogy saját érdemeit is kidomborítsa. A levélben leírja, hogy tanárai azt mondták a szüleinek, hogy nagyon jó tanuló, megy neki a nyelvtan és a matek is. És ami végképp meggyőzhette a Google-t: Chloe soha nem írt még levelet senkinek, kivéve egyszer a Mikulást.Mint az várható volt, ilyen állásjelentkezést a Google sem tudott szó nélkül hagyni, vissza is írtak a kislánynak egy hivatalos levelet, amelyben megköszönik a jelentkezését, és remélik, hogy a jövőben is érdeklik majd annyira a számítógépek és a robotok, hogy technológiai irányú tanulmányokat folytasson. Végül pedig kifejtik, hogy alig várják, hogy Chloe befejezze a tanulmányait és pár év múlva ismét jelentkezzen hozzájuk.