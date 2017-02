Egy hacker lekapcsolta a "sötét web" ötödét

A Freedom Hosting II a sötét web egyik legnagyobb szolgáltatója, az itt fellelhető weboldalak körülbelül 20 százalékának biztosít tárhelyet. A támadás után teljesen elérhetetlen lett a szolgáltatása; az Anonymous üzenete várja azokat, akik valamelyik weboldalára fel akarnak menni.

Egy Anonymoushoz köthető hacker feltört egy olyan internetes tárhelyet, amely a sötét weben (dark web), a világháló egy titkosított részében 10 000 weboldalnak biztosított bérleti jogot - számol be a CNBC A hacker a Freedom Hosting II névre hallgató tárhelyszolgáltatót törte fel és begyűjtötte minden adatát, így körülbelül 80 gigabyte-nyi információra tettek szert.Az Anonymous szerint a weboldal "több mint fele" gyerekpornót tartalmazott, annak ellenére, hogy a szolgáltató úgy reklámozza magát, hogy nem tolerálja ezt. Az adatok közt bothálózatok is fellelhetőek voltak, amelyekkel hackerek túlterheléses támadásokat (DDoS) szoktak végre hajtani, de ellopták a felhasználók személyes adatait is.A sötét web egy olyan privát weboldalakból álló hálózat, amit csak különleges böngészőkkel, illetve böngésző-beállításokkal lehet használni. Gyakran használják illegális pornográfia mellett fegyver-, és drogkereskedelemre, terroristák és lázadók az egymás közti kommunikációra és egyéb tiltott tevékenységekre. A Global Politics and Strategy elemzése szerint a sötét web oldalainak körülbelül 57 százaléka tartalmaz valamilyen törvénytelen dolgot.