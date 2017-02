Egy vagyonba kerülhet a Trump család védelme

Az elnökség első 4 hetében háromszor utazott floridai üdülőjébe, ami 10 millió dollárba kerülhetett egy kormányzati beszámoló alapján.

Rendőrségi becslések alapján a Trump Tower new york-i védelme napi 500 000 dollárba kerülhet, ez éves szinten 183 millió dollárral terhelné a költségvetést.

Eric Trump uruguay-i útja során a titkosszolgálatok és a nagykövetség alkalmazottai csak a hotel szobákra 100 000 dollárt költöttek.

A Pentagon bérleti díja a Trump Towerben 1,5 millió dollár lehet havonta. Erre akkor van szükség, ha Trump visszatér New York Citybe.

A Superbowl hétvégét Trump a floridai nyaralójában tölötte és ezzel kapcsolatban 12 000 dollár költség merült fel a titkosszolgálatnak.

Az Egyesült Államok elnökének és családjának őrzése komoly erőforrásokat igényel, azonban Tump és családjának életstílusa komoly terhet róhat az amerikai költségvetésre, hiszen az első becslések alapján Donald Trump elnöksége alatt várható védelmi költségek több százmillió dollárral meghaladhatják az Obama védelmére költött költségeket.A milliárdos vállalkozó Trump sok mindenben különbözik a korábbi amerikai elnököktől, már az elnöki ciklusának eddig eltelt részéből is kitűnik, hogy ő és a családja is sokat utazik, ennek pedig nyilván vannak költségei. Trump két fia, Eric és Don Jr. például most szombaton az Egyesült Államoktól 8000 mérföld távolságban, az Egyesült Arab Emírségekben lesznek, ahol a hivatalos megnyitóját ünnepelik Trump golf-resortjának a "Beverly Hills of Dubaiban". Az ehhez hasonló utazások nagy szervezést igényelnek és magas költségekkel járnak.A Washington Post összegyűjtötte, hogy mik lehettek azok a fontosabb események, ahol az elnöknek és családjának a védelmére nagyobb összegeket kellett költenie:Természetesen ezek csak a költségek, ezen kívül az emberi tényező is nagyon fontos és bár a titkosszolgálat emberei felkészültek, egy titkosügynök nyilatkozata alapján egyre nagyobb stresszel jár a védelmezés és a kiégés fenyegeti őket.