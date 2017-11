Egyetlen ábrán Magyarország és szomszédai legnagyobb e-töltő projektje

222, több szabványt is támogató gyors (50 kW) és 30 ultragyors (150-350 kW), elektromos jármű (e-jármű) töltésére alkalmas töltőállomást telepítenek hat közép-kelet-európai országban a fő közlekedési útvonalak mentén. Az erről szóló támogatási megállapodást a NEXT-E Konzorcium a Tallinban megrendezett Digitális Közlekedési Napon, 2017. november 9-én írta alá az INEA-val (az EU Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége). Ebből 54 gyorstöltő és 5 ultragyors töltő fog Magyarországon megvalósulni a Mol kivitelezésében, míg a többi országban az alábbi ábrán látható számban épülhetnek meg az e-töltők.

Forrás: Mol-csoport

A konzorcium az E.On Group vállalataiból (a Zapadoslovenská energetika Szlovákiában, az E.On Cseh Köztársaság, az E.On Magyarország és az E.On Románia), a Mol Group vállalataiból (az összes résztvevő ország leányvállalatai), a horvátországi Hrvatska elektroprivreda-ból (Szlovénia és Horvátország), a Nissanból és a BMW-ből áll.Az Európa Tanács még 2017 júliusában jelentette be, hogy a NEXT-E elektromos jármű projektje 18,84 millió euró társfinanszírozásban részesül az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) program keretében, ami a projekt az eddigi legnagyobb ilyen jellegű beruházása. A tervek szerint két fázisban történik majd meg a gyorstöltők és az ultragyors töltők telepítése: az előbbi munkálatai 2018-ban, az utóbbié 2019-ben kezdődnek el, hogy az új generációs, hosszú utakra is alkalmas elektromos járművek igényeit is kielégítse a rendszer. A program a tervek szerint 2020-ban fejeződik be. Az interoperabilitás és a teljes lefedettség érdekében a projekt több, már folyamatban lévő CEF társfinanszírozással megvalósuló programmal együtt realizálódhat, mint például az ULTRA-E, az EAST-E és a FAST-E.