Elbukta bónuszát Marissa Mayer a Yahoo adatlopási botránya miatt

Nem kapja meg a tavalyi év után járó közel 2 millió dolláros bónuszát Marissa Mayer, miután kivizsgálták a cégnél a decemberben kirobbant adatlopási botrányt.Pár hónapja derült ki, hogy még 2013 augusztusában több mint 1 milliárd Yahoo-felhasználó adatait lopták el, ami minden idők legnagyobb adatlopása a világban. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset a Yahoo-nál, volt egy 500 millió felhasználót érintő adatlopás is. A problémák ott kezdődtek, hogy erről mélyen hallgatott a Yahoo, nem csak a felhasználók nem tudták, de a Verizonnal is elfelejtette közölni a felvásárlási tárgyalások során Marissa Mayer.A mostani vizsgálat megállapítása szerint a Yahoo vezetői nem kezelték megfelelően a helyzetet, nem vizsgálták ki az eseteket.Marissa Mayer az éves fizetésének kétszeresét lenne jogosult megkapni bónuszként, azaz 2 millió dollárt, ami attól függ, hogy sikerül-e teljesíteni a cégszintű célkitűzéseket. A vezérigazgatónő (aki egyébként már csak az internetes üzletág eladásáig marad a cégnél) a botrány fényében lemond a 2017-re járó bónuszáról és a részvénykompenzációról is, ami egyébként évente nem kevesebb, mint 12 millió dollárt jelent.

Forrás: Shutterstock