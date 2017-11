Elképesztő digitális forradalomra készül Észak-Korea

Hamarosan Észak-Korea lakosai élőben, videohívásokkal léphetnek kapcsolatba orvosaikkal vagy hallgathatnak végig előadásokat az ország legpresztizsesebb egyetemén, a Kim Ir Szen egyetemen. Emellett az online bankolást és vásárlást is elérhetővé teszik a jobb módú családoknak, sőt még az online pénztárgépeket is bevezetik - írja a Fox News Mindehhez Észak-Korea egy külön, saját intranetet is létrehoz, amit persze ellenőriznek és cenzúráznak majd. A "digitális forradalom" ellenére Észak-Korea a világ egyik legkevésbé "internetbarát" országa marad majd: szinte senki nem rendelkezik saját számítógéppel, e-mail címmel, a globális internethez pedig gyakorlatilag lehetetlen hozzáférni az országból.Phenjan tervei szerint a megoldás lényegében egy "kétlépcsős" internet lenne, ahol az ország elit rétege limitált hozzáférést nyerne a globális internethez, miközben a tömegek az intranetet használnák.Jelenleg Észak-Koreában a legtöbben egyébként több száz számítógépet tartalmazó "tech-központokból" férnek hozzá a világhálóhoz. Az országban egy látványelemeiben a Mac-et másoló, de Linuxon alapuló operációs rendszert, a Red Start használják, ami számos védelmi elemmel van felszerelve. Például folyamatosan screenshotokat készít a felhasználó tevékenységéről, amit csak a kormány emberei láthatnak, ellenőrzi az USB-forgalmat és ha valaki megpróbál hozzányúlni a core funkcióihoz, újraindítja a gépet.