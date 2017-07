Elképesztően sok turista utazik a világ egyik legnyomorúságosabb országába

Azt gondolná az ember, hogy nem sok értelme van meglátogatni egy nélkülözésben tengődő, brutális kommunista diktatúrát, amely találomra néha évtizedekre munkatáborba zár pár turistát, mégis évente 80-90 ezer külföldi utazik Észak-Koreába.A legnagyobb észak-koreai utazási iroda, a pekingi központtal rendelkező Koryo Tours vezérigazgatója, Simon Cockerell a CNBC -nek elmondta: bár főleg kínaiak utaznak az elszigetelt Koreai NDK-ba, évente 4000-4500 nem kínai turista is meglátogatja az országot. Ennek mintegy 20%-a amerikai és brit, de sok nyugat-európai, ausztrál, kanadai, és a Közel-Keletről érkező turista is megfordul náluk.Sok olyan látogató van, aki egyedül utazik és az érdeklődők mintegy 75%-a férfi.Némelyest egyébként visszaesett az érdeklődés Észak-Korea iránt: 2012-ben mentek a legtöbben az országba, mintegy 6000 nem-kínai turista látogatta meg a dzsucseista országot.Vélhetően hamarosan tovább esik majd ez a szám: az Egyesült Államok ugyanis megtiltja az amerikai állampolgároknak augusztustól, hogy az országba menjenek. A lépés elsősorban Otto Warmbier, amerikai diák tragédiájával magyarázható, akit Észak-Korea bezárt, majd eszméletlenül, haldokolva küldött vissza Amerikába, ahol rövidesen életét is vesztette.Észak-Korea egyébként azokkal a turistákkal sem bánik túl vendégszeretően, akiket nem zárnak munkatáborba, egy kávéért például a helyi átlagfizetés 10%-át elkérik, míg egy hotelszoba 2-3 éves fizetésbe kerül:

Észak-Korea vidéken különösen szegény, de nem sok turistát engednek ki a fővárosból, Phenjanból. Fotó: Shutterstock