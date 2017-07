Éltette Hitler gazdaságpolitikáját - Elnézést kért miatta a japán jegybank is

Nem volt szándékomban, hogy igazoljam Hitler gazdaságpolitikáját. Ehelyett, ahogy világosan rámutattam a megjegyzéseimben, a tragédia azokból a lépésekből származott, amiket Hitler tett. Ezzel együtt őszinte sajnálatomat fejezem ki amiatt, hogy a szavaim félreértésre adhattak okot -

Adolf Hitler gazdaságpolitikája "megfelelő" és "csodálatos" volt, de ez tette lehetővé azt, hogy a náci vezető "borzalmas" dolgokat tegyen a világgal - többek között ezeket a szavakat használta egy minapi gazdasági szemináriumon a japán jegybank igazgatótanácsának egyik tagja. A félreérthető kijelentések és felháborodás miatt ritka módon elnézéskérő közleményt adott ki emiatt pénteken az intézmény és maga a jegybankár is - számolt be a Reuters.Yutaka Harada, a Bank of Japan kilenctagú igazgatótanácsának egyik tagja azt igyekezett bizonygatni az elnézéskérő közleményben, hogy ő csak arra akart rámutatni: a nyugati világ túlzottan lassan reagált az 1929-1933-as válságra a Keynes által szorgalmazott lépésekkel és ez segítette hatalomra Hitlert 1933-ban. Harada emiatt azzal érvel, hogy a gazdasági depressziós időszakokra azok korai fázisában kell reagálni.hangsúlyozta Harada.A fentiekkel együtt maga a japán jegybank is elhatárolódott a döntéshozójának szavaitól és azt hangsúlyozta, hogy ilyen még egyszer nem fordul majd elő. Az ilyen elnézéskérő közlemények egyébként nagyon ritkák az intézménytől - jegyzi meg a hírügynökség.