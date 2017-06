Ennyibe kerül a királyi család a brit adófizetőknek

Közel 43 millió fontot kapott 2016-2017-ben a brit királyi család a kormánytól a felmerülő költségek fedezésére, ez átszámítva több mint 15 milliárd forint. A királyi család asszisztense és kincstárnoka szerint Erzsébet királynő és családja kiváló értéket nyújt az adófizetői pénzekért cserébe, igaz, az eddigiekhez képest közel dupla annyi pénzre lesz most szükségük a Buckingham palota felújítása miatt.A korábbi 43 millió font 76 millió font fölé emelkedhet, miután a brit kormány belegyezett a Buckingham palota felújítás amiatt felmerülő plusz költségek kifizetésébe.Alan Reid, a királynő kincstárnoka szerint a monarchia fenntartása minden brit állampolgárnak 65 pennyjébe kerül, annyiba, mint egy postai csomag feladása. Szerinte ha az ember elgondolkodik azon, hogy a királynő mi mindent képvisel és megtesz az országért, akkor ez igazán kiváló érték cserébe az adófizetők pénzéért.A királyi család tavaly 3 ezer eseményen vett részt, maga a 91 éves királynő 162, férje, Fülöp herceg pedig 196 eseményen volt jelen. A közvélemény-kutatások szerint egyébként a britek nem bánják, hogy fizetik a királyi család költségeit, miután II. Erzsébet királyné továbbra is nagy népszerűségnek örvend az országban, a britek kétharmada szeretné fenntartani a monarchiát.Vannak persze olyan anit-monarchisták is, akik szerint a királyi család fenntartási költségei jóval magasabbak a hivatalosan közölt számoknál, miután ezekben nincsenek benne például a védelmi költségek.