Ez a bank nem viccel: hitelstoppal vetne véget a dohányzásnak

A hollandok harmadik legnagyobb bankja, az ABN Amro ma jelentette be, hogy új szintre helyezi a dohányzással szembeni küzdelmét és ezentúl nem ad hitelt olyan cégnek, amely a dohányiparban tevékenykedik.A holland bank bejelentésének időzítése nem véletlen, a napokban kötöttek ugyanis új partnerségi megállapodást a nemzeti szívalapítvánnyal a dohányzás elleni közös közdelemben. Egy friss statisztika szerint Hollandiában évente 20 ezer ember hal meg dohányzás okozta betegségekben, a WHO adatai szerint ez a szám globálisan meghaladja a 7 milliót évente.A bank döntése értelmében ezentúl nemcsak az új hitelkihelyezést és bármilyen egyéb befektetést tiltják be a dohányipar felé, hanem a fennálló hitelkereteket sem hosszabbítják meg a dohányipari céges ügyfelek esetében.