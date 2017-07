Ez a térkép megmutatja, mekkora hőség lehet Budapesten és a világ városaiban 2100 nyarán

Budapesten pedig a törökországi Izmir mai hőmérsékleti viszonyaihoz hasonló forróság alakulhat ki. A térkép szerint ez konkrétan azt jelentené, hogy a sokszor már napjainkban is elviselhetetlenül forrónak érzett nyarakon az aktuális 24,8 Celsius-fokos budapesti nyári átlaghőmérsékleti csúcs közel 8 Celsius-fokkal 32,2 fokra emelkedne. Ez is kellemes hűvösnek tűnne azonban Abu-Dzabi, a bolygó legforróbb városának közel 45 Celsius-fokos várható nyári átlaghőmérsékleti csúcsához képest.

Azt már valószínűleg szinte mindenki tudja, hogy a klímaváltozás hatására a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén pokoli hőség alakulhat ki az évszázad végére bolygónkon, de arra, hogy ez a szűkebb régiókban konkrétan mekkora felmelegedést hozhat, idáig nem volt egyszerű releváns adatokat találni. Egy újonnan fejlesztett térkép azonban már azt is megmutatja, hogy az átlagosan 4-5 Celsius-fokos emelkedés az egyes városokban várhatóan hány fokot is jelenthet.Amennyiben nem történnek jelentősebb erőfeszítések a klímaváltozás megakadályozására, vagy legalább annak korlátozására, akkor 2100 nyarán Párizsban már olyan hőmérsékleti viszonyok uralkodhatnak, mint a marokkói Fez városában napjainkban; Pekingben Újdelhi, Las Vegasban Szaúd-Arábia,A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a Climate Center által közösen fejlesztett interaktív térkép több mint 1000 város várható klimatikus viszonyait tartalmazza. A fejlesztők azért a városokra fókuszáltak, mert a világ népességének zöme városokban él, ahol az úgynevezett "városi hősziget" hatásra tekintettel a hőmérsékletemelkedés meghaladhatja a vidéki területekét - egyebek mellett a hatalmas mennyiségű beépített beton hőmegkötő és -kibocsátó képessége miatt. A térkép korábbi verizójában kizárólag egyesült államokbeli városokra lehetett rákeresni, azonban miután a klímaváltozással kapcsolatos diskurzus és aktivitás súlypontja a fejlesztők szerint elmozdult az Egyesült Államokból, mióta Donald Trump hivatalába lépett, jobbnak látták globális szintre is kiterjeszteni a térképet. (A térkép egy országból legfeljebb öt várost tartalmaz, Magyarország esetében csak Budapest adatai érhetők el.)