Ez is eljött: 20 ezer forintért lehet repülni Amerikából Európába

Saját bőrünkön érzékelhetjük, hogy a diszkont légitársaságok térhódítása és mostanában az alacsonyabb olajár olcsóbb tette a repülést, de álmunkban sem gondoltuk volna, hogy két havi BKK-bérlet árából át lehet repülni az Atlanti-óceánt. Most már ez sem lehetetlen.A héten az izlandi diszkont légitársaság, a WOW 69 dolláros (~20 ezer forint) akciót hirdetett, egyes Kaliforniából Európába induló járataira: potom pénzért lehet repülni Los Angelesből és San Fransiscóból Edinburghba, Stockholmba, Bristolba és Koppenhágába a következő három hónapban.De az európai utasok sem panaszkodhatnak, a Norwegian Air ugyanis ígéretet tett rá, hogy amint megkapja az új flottáját idén, szintén 69 dollárért fog árulni jegyeket a tengerentúlra.Persze az ár csak egy útra szól, de a legtöbben vissza is szeretnének jönni és a visszaútra már 149-199 dollár közötti jegyeket lehet találni - hívja fel a figyelmet a légitársaságok jegyárait figyelő AirfareWatchdog.com alapítója. Még ha másik légitársaságnál is foglalunk, nem úszhatjuk meg 100 dollár alatt a jegyet - állítja. És akkor nem számoltunk a csomagok költségével, a helyválasztás díjával és az egyéb járulékos költségekkel, tekintve, hogy diszkont légitársaságokról van szó.

Golden Gate-híd, forrás: Shutterstock