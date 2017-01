Ez is eljött: itt a tehenek internete

Az elmúlt évek nagy tech-témája a dolgok internete (internet of things), vagyis az, hogy lassan minden használati tárgyunk kapcsolódik a világhálóhoz. A loT kapcsán két alapfelvetésből indulhatunk ki: 1. minden eszköz, amiről el tudjuk képzelni, hogy csatlakoztatható a netre, az idővel valóban a nagy hálózat része lesz, 2. minél okosabb egy eszköz, a felhasználó számára annál hasznosabb információkat szolgáltathat.Egy öt évvel ezelőtt indult startup, a BovControl ezeket az alapfeltevéseket egy teljesen új szintre helyezte, mikor teheneket kezdett el rákapcsolni a netre. A koncepció lényege, hogy az applikáció egy bluetooth-kapcsolattal rendelkező okosnyakörvön keresztül gyűjt be információkat az állatokról, és ezeket felhasználva előrejelzéseket gyárt a tehenekkel kapcsolatban.Az app segítségével többek között meg lehet jósolni az állatok viselkedését, kiszűrni az egészségügyi rendellenességeket, de az is meghatározható vele, hogy előreláthatóan mikor válik az állat eléggé éretté ahhoz, hogy el lehessen adni, szóval röviden a gazdák gyakorlatilag egy gombnyomással minden hasznos információt megtudhatnak a tenyésztett állataikról.Nem meglepő módon a "tehenek internete" hihetetlen népszerű lett a gazdák körében, a BovControl honlapján található térképen látható, hogy mostanra a a Föld minden táján használják a Brazíliából indult szolgáltatást, amely felhasználóbázisa 3-5 százalékkal növekszik hetente (!), az ára pedig körülbelül 15 dollárcentre jön ki tehenenként.

Forrás: bovcontrol.com