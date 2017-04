Felejtsd el a beléptetőkártyát, kérj chipet a bőröd alá!

Mikrochipeket ültet dolgozói kézfejébe egy svéd startup-központ - már ha kérik.Az Epicenter (amely mintegy 100 vállalatot és 2000 dolgozót foglalkoztat) felajánlotta a dolgozóinak, hogy kaphatnak a hüvelykujjuk és a mutatóujjuk közé egy rizsszem nagyságú chipet, ami úgy működik, mint egy mágneskártya: ajtókat nyithatnak vele, nyomtatókat működtethetnek, vagy akár üdítőket vehetnek egy kézmozdulattal.Az alkalmazottak közül sokan élnek is vele, jelenleg körülbelül 150-en használják. Annyian vannak, hogy időnként saját bulikat szerveznek azoknak, akik kaptak implantátumot.Mint minden új technológia, ez is felveti a biztonság és a személyes adatok kérdését. Bár orvosilag biztonságos, az adatbiztonság nem egyértelmű, hiszen pontosan nyomon lehet követni, hogy ki merre jár az épületben, vagy éppen mit vásárol. Egy kártyától, vagy egy okostelefontól, ami bár ugyanúgy tele van a személyes adatainkkal, könnyen megszabadulhat bárki, viszont a bőr alá ültetett chiptől nehezebb megválni.De több dologra is használható az NFC-technológián alapuló chip, hiszen másfajta adatokat is lehet vele gyűjteni, mint egy okostelefonnal - például az egészségügyi állapotunkra vonatkozó adatokat.