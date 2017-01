Felnőtt férfiakat fogadnak örökbe a japán cégvezérek

Meglehetősen szokatlan dolgot művelnek a japánok, és nem most kezdték: az ottani örökbefogadások 98%-ánál nem gyereket, hanem felnőtt férfit (!) fogadnak örökbe. Az ok pedig egészen elképesztő: így biztosítják azt - ami egyébként a kultúrájukban nagyon fontos jelentőséggel bír -, hogy cégeik családi kézben maradjanak.Mindennek köze van a fentiekben is említett japán kultúrához és öröklési joghoz. Az országban már több száz éves hagyomány, hogy a vagyont és a családi vállalkozást mindig a család férfi leszármazottjai viszik tovább. Az erről szóló törvény kimondja, hogy ha nincs vér szerinti fiú örökös, akkor az örökbefogadott fiú is tovább viheti a család nevét, a családi vállalkozást és a vagyont is a családfő halála esetén.Azokban a háztartásokban, ahol csak lánygyermek született, ma sem ritka az elrendezett házasság, ahol az örökbefogadott fiú veszi el a lányt, így a fiú egyben a családfő veje is lesz és megkapja a lány családnevét is.És ami a legjobb: ez az örökbefogadási gyakorlat a híres japán nagyvállalatoknál is bevett, például a Toyota is hasonló örökbefogadási folyamattal maradt "családi" kezekben. De ott van még a Suzuki is, amelyet szintén örökbefogadott fiúk vezetnek, a jelenlegi elnök-vezérigazgató, Osamu Suzuki például már a negyedik örökbefogadott fiú a sorban, aki viszi a családi vállalkozást.A nagyvállalatok mellett a világ legrégebbi családi vállalkozása is ezzel a gyakorlattal maradt fent, amelyet még 781-ben alapítottak Japánban. A Hoshi nevű fogadó 46 generáció óta van a család birtokában, amit úgy sikerült elérni, hogy amikor csak lánygyermekek születtek a családban, a szülők örökbe fogadták a lányuk férjét.