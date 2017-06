Figyelem: Hétfőn nagyon magas lesz az UV-sugárzás!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a holnap (hétfőn) a figyelmeztetési értéket meghaladó, 7,7-es (nagyon erős) UV-B sugárzás várható.Kérjük, fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen.Amennyiben lehetséges napközben 11:00 és 15:00 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet (értsd: leégés).A múlt héten is több alkalommal extrém magas UV-sugárzási értékeket jelentett az OMSZ, úgy tűnik, valamiért a régióban az idén még a megszokottnál is "égetőbb" az időjárási helyzet.

Klikk a képre!

Forrás: OMSZ