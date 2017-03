Fukusimába viszik az olimpiát a japánok

Japán többszörösen katasztrófa sújtotta Fukusima tartománya lesz a 2020-as tokiói olimpiai játékok baseball és softball küzdelmeinek helyszíne. A mérkőzéseket 70 kilométerre tartják majd a 2011-ben legsúlyosabb fokozatú balesetet szenvedett Fukusima 1 atomerőműtől. A régióban olimpiai labdarúgó-mérkőzéseket is rendeznek majd, 100 kilométerre az atomerőműtől. A kármentesítési munkálatokat végző csapat bázisa 2020-ban nyerheti vissza eredeti funkcióját mint a japán csapat edzőtábora.A szervezőbizottság szerint az események hozzájárulnak Tóhoku régió felvirágoztatásához, amelyet különösen súlyosan érintett Japán történelmének legerősebb földrengése, az annak nyomán fellépett szökőár, illetve nukleáris katasztrófa. Hat évvel a katasztrófát követően azonban a régió még mindig a stigmákkal küzd, a helyreállítás pedig továbbra is kezdeti stádiumban van. A baleset miatt nagy mennyiségű radioaktív szennyeződés került a környezetbe, több tíz kilométeres távolságig beszennyezve azt. Az erőmű 20 kilométeres körzetében több mint 300 ezer embert evakuáltak, közülük 70-80 ezren még mindig nem tértek vissza korábbi lakóhelyükre. Az atomerőmű egyik rektorában még 2017 elején is rekordmagas sugárzást mértek, az üzemeltető szerint azonban ez nem jut ki a külvilágba.Míg egy japán médiafelmérésben a válaszadók 88 százaléka helyeselte, hogy a térségben is rendezzenek olimpiai küzdelmeket, egy másik közvéleménykutatás szerint az érintett kistelepülési polgármesterek több mint fele szerint az "Újjáépítési Játékok" olimpiai koncepció elhibázott.Több mint három évvel a megnyitóünnepség előtt máris egy sor botrányos ügy robbant ki az olimpia körül. A futurisztikus dizájnnal megálmodott központi tokiói stadion építési költsége már az előkészítő szakaszban csaknem kétszeresére, 252 milliárd jenre (több mint 2 milliárd dollárra) ugrottak, ezért a kormány 2015-ben egy olcsóbb, egyszerűbb látványvilágot kínáló koncepció mellett döntött, amelynek becsült megvalósítási költsége 149 milliárd jen (1,2 milliárd dollár). Az olimpia logójával kapcsolatban plágium gyanúja vetült fel, ezért azt is meg kellett változtatni 2016-ban. Tokió első női kormányzója, a tavaly megválasztott Jurikó Koike a költégek jelentős visszavágását ígérte. A kormányzó célkitűzését támogatva tavaly decemberben a szervezők bejelentették, hogy az olimpia büdzséjét 15-16,8 milliárd dollárra mérsékelték az eredetileg tervezett 26,5 milliárd dollárról.