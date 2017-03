Gyász! Odalett Málta egyik turistalátványossága

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 2017. március 8.

Most már csak régi fényképeken és emlékekben él a látványosság:

Eltűnt a Gozo szigeti Azúr Ablak, Málta egyik legnevezetesebb látványossága. Az összeomlásnak szemtanúja is volt, aki a nagy vihar miatt látogatott ki a helyszínre. A leomlással óriási mennyiségű víz csapott fel és mire ez eltűnt, addigra a tengerben álló sziklalábnak is nyoma veszett.A hírt az ország miniszterelnöke is megerősítette a Twitteren, szívszorítónak nevezte az eseményt. Az elmúlt években készült jelentések már előrejelezték, hogy az elháríthatatlan természeti korrózió megviseli a természetes képződményt. Ez a szomorú nap most elérkezett - fogalmazott a miniszterelnök.Az előzmények ismeretében nem érte váratlanul a helyieket a szomorú esemény. Már januárban arról szóltak a hírek, hogy a rossz idő miatt hatalmas szikladarab szakadt le a természeti látványosságról (korábban 2012-ben esett le ekkora szikladarab), az erős széllökések és hatalmas hullámok következtében. 2016 áprilisában készült légi felvételen repedéseket azonosítottak a sziklán.A látványosság tetejére egyébként tilos felmászni, pénzbüntetés jár érte, azonban a hatóságok képtelenek ellenőrizni a helyszínt.

Az Azúr Ablak a másik oldalról. Képek forrása: Portfolio