Gyógyszerekbe fektetnél? Béreld fel azokat, akik a Nobel-díjakat osztogatják!

a Shire PLC,

a Horizon Pharma PLC,

a Bristol-Myers Squibb Co.,

a Biogen Inc.

és az Esperion Therapeutics Inc.,

A svéd Rhenman Healthcare Equity L/S 2009-es alapítása óta éves átlagos 21%-ot tudott eddig megkeresni befektetőinek, elsősorban annak köszönhetően, hogy olyan tudósokat foglalkoztatnak tanácsadóként, amik eldöntik, hogy ki kapjon Nobel-díjat.Henrik Rhenman, az alap vagyonkezelője 460 millió eurónyi ügyfélvagyonért felelős, elsősorban az egészségügyi szektorba fektet. Az alap rendelkezik egy "tudományos tanácsadó-testülettel is", amelynek többek közt tagja Tomas Olsson is, aki amellett, hogy elismert neurológus, a Karolinska Institutet Nobel-gyűlésének tagja is; lényegében ők döntik el, hogy ki érdemel fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat.Olsson mellett még négy másik szakértő is ellátja tanácsokkal a vagyonkezelőt, Hans Wigzell, immunológus és a Karolinska volt alelnöke pedig a hedge fund elnöki pozícióját tölti be.Az alap legnagyobb pozíciói jelenlegösszesen 140 pozíciójuk van egyébként.Miután tavaly történelmük első, 12%-os veszteségét produkálták, idén februárban 17%-os hozamot tudtak megkeresni befektetőiknek.