Ha eddig azért aggódtál, mert nem kapnak bónuszt a bankárok, akkor már abbahagyhatod

Nevük elhallgatását kérő források szerint a JP Morgan 20%-kal növelte a bónuszkeretet azoknál a bankároknál, akik az államkötvények, a swapok és egyéb eszközök kamatügyleteit viszik.Vannak olyan források is, akik szerint a Morgan Stanleynél és a Bank of Americánál a hasonló kamatügyletekkel foglalkozó tréderek bónuszkerete is több mint 10%-kal nőtt.A bónuszkeretek megemelése egyébként nem véletlen, a kamatügyletekből származó bevételek mindegyik nagyobb befektetési banknál jelentősen hozzájárultak a kötvényüzletág bevételeihez tavaly.

Getty Images Hungary