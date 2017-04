Hamarosan nem lesz lehetetlen a 20 órás repülőút sem

Pár éven belül megvalósulhat a Sydney-London közvetlen repülőjárat, a Qantas Airways régi álma. Ehhez csak egy olyan gép kell, ami kibír 20 órát egyhuzamban a levegőben. És már nem vagyunk messze tőle.A légiközlekedés szakértői szerint amíg az olajár nem haladja meg a 70 dollárt, addig pénzügyileg életképes lehet egy 20 órás járat. A Boeing és az Airbus is fejleszt hosszabb hatótávolságú gépeket és öt éven belül akár már be is állhatnak a menetrendszerinti forgalomba a 20 órás járatokra alkalmas gépek.Az Airbus jövőre szállít le a szingapúri légitársaságnak egy A350-est, ami 9700 tengeri mérföldet, vagyis 17960 kilométert meg tud tenni egyetlen tankolással. A Syndey-London távolság ennél valamivel kevesebb (9600 tengeri mérföld). Jelenleg egy szingapúri, hongkongi vagy dubaji megállással teljesíti a Qantas Airways ezt a járatot, de egy közvetlen járattal 3 órát lehetne spórolni, amivel drágábban el is lehetne adni a jegyeket az útvonalra, főleg az üzleti utasoknak és az első osztályon utazóknak. Jelenleg a Qantas kapacitásainak 13 százalékát adja ez az útvonal.A Qantas jövőre indít egy közvetlen járatot Perth városából Londonba egy Boeing 787-9 Dreamlinerrel. Az út 17 órás lesz és a szokottnál kevesebb üléssel és kevesebb felszereléssel a fedélzeten, hogy minél kevesebb súlyt kelljen cipelni, ezzel maximalizálva a hatótávolságot.