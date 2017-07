Hamarosan teleszórják reklámokkal a Facebook üzenetküldőjét

Hamarosan világszerte megjelennek a reklámok a Facebook üzenetküldő alkalmazásában is, egyelőre még kísérleti jelleggel.A reklámok várhatóan az alkalmazás kezdőképernyőjén villannak majd fel, ha a felhasználó rákattint ezekre, a hirdető oldalára irányítja őket az alkalmazás. Előfordulhat, hogy egyes hirdetők közvetlen üzeneteket is küldhetnek majd egyes felhasználóknak, akik már érintkeztek a cégekkel.Jelenleg még csak egy előre kiválasztott hirdetői kör adhat fel hirdetést, a következő hetekben viszont több hirdető is engedélyt kaphat erre.A hirdetési rendszert még januárban kezdte el tesztelni a közösségi oldal Ausztráliában és Thaiföldön. Több mint 1,2 milliárd ember használja a Messengert havonta a cég adatai szerint.