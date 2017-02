Három Valentin-napi befektetési tipp, ha már unod a rózsát

Itt a Valentin-nap, ezerszámra kapkodják az emberek a virágokat, pezsgőket vagy éppen asztalt foglalnak valahova vacsorára. Mindebből befektetőként is részesülni lehet olyan cégek részvényeivel, amelyek luxustermékekben vagy éppen fehérneműben utaznak. A Sizemore Capital befektetési igazgatója, Charles Sizemore szerint három cég is kijöhet a Valentin-nap nagy nyerteseként:1. Ha arra alapozunk, hogy a drága pezsgő és a luxusajándékok elengedhetetlen kellékei a Valentin-napnak, akkor Sizemore szerint nem lehet kihagyni a luxustermékeket gyártó franciarészvényeit. A szakember jelentős potenciált lát a cégben, szerinte a kínai gazdaság felélénkülése nagy lehetőséget jelent a vállalatnak, miután Kína jelenti a világ legnagyobb fogyasztói piacát a luxustermékeknek.

2. A borozás és a vacsora után Sizemore második választása a New York-i tőzsdén jegyzett, amely a Victoria's Secret anyavállalata. A szakember szerint a cég az utóbbi években a stagnáló bevételek és a kielőző verseny miatt is szenvedett, de Victoria's Secret márkája továbbra is vezető a fehérneműpiacon, emellett a felértékelődési potenciált mutathatja, hogy részvényeivel még a 2013-as árszinteken kereskednek.

3. Végül a befektetési igazgató a Viagra gyártójának, a Pfizer részvényeinek vételét is ajánlja, szerinte az alacsonyabb gyógyszerárak miatti politikai nyomás és a lassuló bevételnövekedési ütem ellenére a nagy gyógyszergyártó cég továbbra is érdekes sztori befektetési szempontból. Nem mellesleg úgy véli. hogy a rossz hírek zöme már úgyis be vannak árazva a cég részvényeibe.

Végezetül a Victoria's Secret modelljei is boldog Valentin-napot kívánnak: