Heidi Klum ruháit árulja a Lidl

Magasabb fokozatba kapcsol a Lidl a diszkont áruházláncok közötti versenyben, ugyanis bejelentette, hogy idén Heidi Klum ruhakollekcióját is árulni fogják a boltokban.A Heidi Klum tervezte kollekciót az év későbbi részében vehetik majd meg a vásárlók a Lidl európai és amerikai boltjaiban. Az áruházlánc célja, hogy az új termékkel a tehetősebb vásárlókat is bevonzza üzleteibe.A Lidl emellett azt is bejelentette, hogy több új ruhamodellt is terveznek a boltok kínálatába hozni idén, ezeket szakaszos jelleggel dobják majd piacra, "amíg a készlet tart" elven. Az áruházlánc júniusban tervezi megnyitni első 20 boltját az USA-ban, 2018 nyarára a számot 100-ra növelnék.