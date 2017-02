Hát ezért tartott olyan sokáig Buffettnek, hogy eladományozza a vagyonát

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

Már vetítik az HBO-n a Warren Buffett életéről szóló dokumentumfilmet, ebből egyebek mellett az is kiderül, hogy miért tartott olyan sokáig, amíg Buffett eldöntötte, hogy a jelenleg mintegy 73 milliárd dolláros vagyonából valamennyit jótékony célra is fordítson.Korábbi felesége (aki azóta már elhunyt) akkoriban azt nyilatkozta, hogy Buffettnél a vagyon megtartása nem magáról a pénzről szól, hanem egy versenyről. A milliárdos üzletember feleségének akkoriban még azzal magyarázta a dolgot, hogy mindenki el tudja olvasni azt, amit ő, szóval ez sokkal inkább a versenyről szól, és az akkori felesége úgy tartotta, Buffett bizony szeret nyerni.A jótékonykodás mindig is egy ütközőpont volt Buffett és felesége között, utóbbi már sokkal hamarabb szeretett volna erre az útra térni. Susan később ott is hagyta családját, hogy a karitatív munkájának éljen, bár hivatalosan házastársak maradtak, egészen a nő 2004-es haláláig.Felesége halála után két évvel Buffett eldöntötte, hogy a cégében lévő részvényeit fokozatosan eladományozza majd alapítványoknak. 2010-ben pedig összeállt régi barátjával, Bill Gatesszel és annak feleségével egy alapítvány létrehozása érdekében.