Hőségriadó, harmadfokú figyelmeztetést adtak ki

2017. augusztus 3. 07:17

Csütörtökre már nyolc megyére és Budapestre is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetését adta ki a hőség veszélye miatt a meteorológiai szolgálat.



Veszélyjelzésük szerint a főváros és Pest, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében van érvényben a piros figyelmeztetés. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett valószínű.



Az ország többi megyéjére is másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, tehát a többi megyében is várhatóan 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.



Az előrejelzés szerint csütörtökön is napos, száraz idő lesz. Kora estétől az északi és nyugati határvidéken felhősebb tájak is lehetnek, és ott egy-egy zápor, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esetleges zivatarfelhő környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Késő estére 23-31 fok közé mérséklődik a meleg.



Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére.



Kis vigasz, hogy a mostani hőség nem jár olyan magas UV-sugárzási értékekkel, mint egy hónappal ezelőtt. Akkor nem volt ritka a 8-as feletti, "extrém magas" UV-index sem, most ettől a tartománytól valamelyest elmaradnak a mért értékek. Igaz, teljesen derült ég esetén a "nagyon erős" 7-es fokozatot elérheti a sugárzás, tehát a napon tartózkodni továbbra is a megszokott elővigyázatosság mellett érdemes. (MTI/Portfolio)



