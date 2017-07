Így fogsz ruhákat venni a jövőben

2017. július 5. 12:02

Magyarországon is bemutatkozott a jövő próbafülkéje (az XIV. Elektronikus Kereskedelem Konferencián), ami a mindennapi ruhavásárlást segíti a digitális lehetőségekkel.



Mindenkivel előfordult már, hogy a próbafülkében derül ki, hogy mégsem jó a kiválasztott méretű ruha, esetleg az adott színben nem áll úgy, ahogy eredetileg reméltük. Ilyenkor jöhet a felöltözés és egy újabb kör az áruházban, amíg megtaláljuk a megfelelő ruhadarabot, kivéve persze, ha nem egyedül indultunk vásárolni. A jövő próbafülkéjében viszont az ott elhelyezett, érintőképernyős készüléken keresztül a bolt személyzetétől kérhetünk segítséget, megadva, hogy milyen termékből, milyen méretben és színben szeretnénk próbálni. Ez a kérés megjelenik az eladóknál lévő okostelefonon, akik így gyorsan és pontosan kiszolgálhatják a vevőket.



A digitális próbafülkében elhelyezett érintőképernyős készüléket a már meglévő webshoppal, különböző adatokkal összekötve az adott ruhadarabhoz illő kiegészítőket is kínál a rendszer. Ráadásul hogy ne kelljen felesleges köröket futnunk, a weboldalon lehetőség nyílik a ruha előzetes lefoglalására, és melyet a boltban a vásárló akár át tud venni, kipróbálni. A rendszer a korábbi preferenciákat, választásokat tárolva egy következő, akár online, akár bolti vásárlás alkalmával személyre szabott javaslatokat, sőt kedvezményes ajánlatokat tud tenni.







A vásárlási élmény fontos, az SAP felmérése szerint a fogyasztók 86 százaléka hajlandó akár többet is fizetni ugyanazért a termékért, ha jobb kiszolgálást kap. Emellett az online vásárlók 53 százaléka lemond a kiszemelt árucikk megvételéről, és elhagyja az adott webshopot, ha nem talál gyors, releváns válaszokat a kérdéseire.



255687