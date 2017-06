Így védik a gyalogosokat a londoni hidakon

Police are installing barriers along London's bridges to protect pedestrians https://t.co/utGvN2Ry5C pic.twitter.com/o6qjzKLkve — Bloomberg (@business) 2017. június 5.

Beton és fém védőkorlátokat helyeztek több londoni hídra (Lambeth híd, London híd, Waterloo híd, Westminster híd) a gyalogosok védelme érdekében a terrorfenyegetettség miatt, azok után, hogy az elmúlt hónapokban két alkalommal is közéjük hajtottak autóval terroristák - számolt be több portál is hétfőn.

Járókelők az újonnan kialakított gyalogos védelmi akadály mellett június 5-én. Kép és címlapkép forrása: Justin TALLIS / AFP