Ilyen se volt még: klímatérképet készített magának, hogy lássa, hol van veszélyben a befektetése

Olyan célra valószínűleg még nem használtak klímatérképet, mint amire a Deutsche Bank alapkezelője. Ők ugyanis most azért fejlesztettek ki külön klímatérképet a Four Twenty Seven céggel, hogy lássák, mely befektetéseiket veszélyezteti a klímaváltozás.A trékép segítségével több mint egymillió céget helyeztek el egy térképen, amely mutatja, hogy ezek a vállalatok mennyire vannak kitéve például hurrikánoknak, hőhullámoknak, árvizeknek, aszályoknak vagy éppen erdőtüzeknek.A térkép eredeti rendeltetése a távol-keleti Ázsia és Franciaország klímakockázatait térképezi fel, utóbbi ország például jelentősen ki van téve a klímaváltozás negatív hatásainak. Az alábbi térkép azt mutatja meg, hogy a francia CAC40 indexben szereplő cégekhez tartozó több mint 68 ezer vállalati telephely mennyire van kitéve az extrém esőzéseknek:

Forrás: 427mt.com