Ilyen a kemény tél: kétmillió dollárba kerül 2,5 centi hó eltakarítása

Centiméterenkénti lebontásban jóval drágább, ha csak kevés hóval van dolgunk, mert ugyanazok a kiinduló költségek és a fix kiadások. Ilyenkor ugyanúgy bevetjük a hóekéket és a sót.

Scott M. Stringer, New York főszámvevője egy pénteki Twitter-bejegyzésében fejtette ki, hogyMúlt csütörtökön heves hóvihar tombolt New Yorkban. A 12 órán tartó havazás során bizonyos helyeket 25-35 centiméternyi hó lepett be. Stringer szerint a takarítás 19,9-27,9 millió dollárjába fog kerülni a városnak.A jég és a hó eltakarításának éves költsége egyébként folyamatosan csökken a 2014-es költségvetési év óta, amikor a költségek rekordot jelentő 130,6 millió dollárra rúgtak.A főszámvevő szerint a havazás szempontjából enyhe telek általánosságban véve sokkal kevésbé gazdaságosak a város számára, mertEgy bizonyos ponton túl azonban a több hó több kiadást is jelent centimétereként. Stringer szerint