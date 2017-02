Ilyen sportversenyt még soha nem láttál Magyarországon

az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében.

Ilyen verseny még soha nem volt Magyarországon.

Annyit azért elárulhatok, hogy lesznek topjátékosok és egy fantasztikus bemutatóra is sor fog kerülni

A keddi közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a kormány 461 millió forintot csoportosít át a költségvetés általános tartalékából az Emberi Erőforrások Minisztériuma számáraA kormány márkell előteremtenie az ideiglenes létesítmények felállítását követőenEzzel az állam közel 700 millió forinttal támogatja az eseményt.Tavaly októberben Tamás Krisztina, a Magyar Tenisz Szövetség sajtófőnöke beszélt az m4sport.hu -nak arról, hogy idén áprilisban ATP 250-es torna is megrendezésre kerül a magyar fővárosban.Itt az is kiderült, hogy lobbiznak annak érdekében, hogy a lehető legjobb játékosok jöjjenek el. A harminckét fős főtáblára huszonkét játékos került fel automatikusan, a többi helyet szabadkártyások, valamint a selejtezőből felkerült játékosok kapják.- mondta a sajtófőnök korábban.Budapest egyébként Bukarestet fogja váltani az ATP helyszíneinek listáján az idei évben, ezt tavaly júliusban jelentették be hivatalosan. Az esemény április 24. és 30. között lesz Budapesten.