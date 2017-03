Ismerd meg a kisfiút, akinek 7 évesen saját cége van és vezérigazgató!

Soha nem túl korai saját üzletbe kezdeni. Jó példa erre a 7 éves Ryan Hickman, akinek saját cége van, ahol vezérigazgatói posztot tölt be. A Ryan's Recycling Company nevű vállalatnak nem kevesebb, mint 50 ügyfele van.A fiatal startupper szerencsés, hiszen három és fél évesen már megtalálta élete küldetését, amikor meglátogatta a kaliforniai rePlanet újrahasznosító központot. Másnap vetette fel az ötletet apukájának az autóban ülve, hogy saját üzletbe kezd: összegyűjti a szomszédságból az üres műanyag üvegeket.Már 200 ezer darabnál tart és összesen 11 ezer dollárt keresett, amit a leendő főiskolai tanulmányaira tesz félre az apukája. Bár azért Ryan szeretne a pénzből egy teherautó vásárlására is költeni - mondta el a CNN-nek adott interjúban.A kiskorú vállalkozó motivációja nem csak üzleti jellegű, de a környezetvédelem is fontos szerepet játszik. Saját bevallása szerint azért is gyűjti a műanyag palackokat, nehogy az óceánba kerüljenek, ami káros az élővilágra. Az egyik kedvenc helye a Csendes-óceáni tengeri emlősök központja, amelynek már 3700 dollárt adományozott a saját márkás pólóival keresett pénzből. Különösen az oroszlánfókákat szereti.Édesapja grafikusként dolgozik és elmondása szerint teljes mértékben Ryan ötlete volt az üzlet. De természetesen segít neki, például a szelektálásban, illetve sofőrként, ugyanis három hetente visznek üvegeket az újrahasznosító központba.