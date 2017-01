A szegények lehetnek a készpénz kivégzésének legnagyobb nyertesei

A készpénz szerepének minimálisra csökkentése lehet az egyik legjobb eszköz arra, hogy a szegények és a gazdagok közötti egyenlőtlenséget csökkentsük, a készpénzmentesítés nagy nyertesei a szegények lehetnek - véli Kenneth Rogoff, a Harvard professzora.A készpénz visszaszorítása nemcsak visszafogja a bűnözést, hanem az adóhatóság előtt láthatatlan feketemunkát is csökkenti, ami a társadalmak leszakadó rétegeinek okozza a legnagyobb kárt. A professzor szerint a illegális munkaerőpiaci migráció egyenesen a készpénz következménye az Egyesült Államokban, mivel nagy rétegeket tudnak így a hatóságokat megkerülve tartósan foglalkoztatni.Persze a készpénztelenítés az azt megfelelően helyettesítő elektronikus infrastruktúrát is megköveteli, Dániában például minden állampolgárnak ingyenes betéti kártya jár. A skandináv országokban nem véletlenül 5 százalék körüli a készpénz aránya a forgalomban lévő pénzen belül.Ugyanakkor Rogoff szerint a kis értékű tranzakcióknál és vész esetén a készpénznek továbbra is fontos szerepe lesz. Például egy nagy áramkimaradás esetén így sem áll le az élet, és az sem lenne üdvös, ha egy néhány tíz fontos vásárlást sem lehetne teljesen titkosan, vagyis készpénzzel kifizetni.Magyarországon is foglalkoznak már ezzel a problémával, a kormány készpénztelenítő programjáról itt, az MNB hasonló törekvésiről itt írtunk részletesebben.