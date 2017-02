Félregépeltek egy karaktert, végtelen pénze lett a hackernek

A gyakorlatban az elkövetők egy Zcoint többször is el tudtak adni. Amíg le nem bukott, a hackernek végtelenül elkölthető pénze volt.

A Bitcoin mellett több olyan új kriptopénzt is fejlesztettek az elmúlt években, amelyek a Bitcoin "továbbfejlesztett" verziói, vagyis az eredeti kriptopénz egyes hibáit küszöbölik ki, vagy új feature-ökkel rendelkeznek. A Zcoin utóbbi csoportba tartozik, ez a kriptopénz teljes anonimitást biztosít a használóinak.Csakhogy a Zcoint fejlesztő cég tegnap bejelentette, hogy egy emberi hiba, egyetlen félreütött karakter miatt egy hacker sikeresen feltörte a kriptopénzt, így hamis tranzakciókat tudott indítani.Ezáltal 370 ezer Zcoint "loptak el", amelyet értékesítettek is, és így összesen 437 ezer dollárnyi profitra tettek szert. A csalást azzal is leplezték, hogy csak kisebb összegeket loptak el, hogy minél tovább ki tudják használni a hibát.