Ha eddig nem féltél a robotoktól, megnézed ezt a videót, és fogsz

2017. március 1. 14:52

A terminátor egyre kevésbé szórakoztató film, főleg ha megnézed, milyen robotokat gyárt a Boston Dynamics, vagyis a Google X (A Google titkos fejlesztésein dolgozó leányának) cége. Na ez is tipikus világvége sztori indító jelenet: a nagy, egész világot behálózó techcég titkos fejlesztésein dolgozó részlegén egy ijesztően ügyes roboton dolgoznak. Azt is tudjuk, hogy a Google a mesterséges intelligencia kutatásába is rengeteg pénzt öl. Akkor tegyük össze a kettőt: elszabadul egy szuperrobot, ami mesterséges intelligenciát is kapott, mejd öntudatra ébred, és... Ha élne Isaac Asimov , és megnézné ezt a videót, azonnal ki is tenné a Twitterére azzal a hashtaggel, hogy #énmegmondtam #ittavilagvege.



Persze ez nyilván nincs így, de azért eddig is volt már pár olyan robotja a Boston Dynamicsnak, amely egy kicsit mégiscsak félelmet kelt benned, ha Terminátoron, Mátrixon és Ex Machinán nőttél fel. A legújabb emberhez hasonló formájú robotjuk, a Handle megint elképesztő dolgokra képes. Stabilan száguldozik, ugrik, mindenféle terepviszonyhoz alkalmazkodik. Érdemes megnézni:







