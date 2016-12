Idegesít, hogy mindig mindent elhagysz? Hamarosan ennek vége

többé nem hagyunk el dolgokat.

mások szemüvegeivel összekötve egy közös adatbázis, közös memória alakul ki. Tehát ha pl. valaki leteszi a kulcsát az asztalra, de onnan a felesége átteszi a komódra, akkor az is meg fogja találni a kulcsot, aki eredetileg az asztalra tette.

Az úgynevezett kiterjesztett valóság (augmented reality) az egyik sokat emlegetett fogalom most a szoftvercégeknél, a lényege, hogy a virtuális világot összeköti a fizikaival egy eszköz és egy szoftver. Ennek egyik elterjedt gyakorlati formája egy olyan okosszemüveg, amely aztán a viselője számára képeket, hologramot, tárgyakat vetít a valós világra.Ez a technológia idővel megváltoztatja a gazdaság mai működését, nem lesz szükség monitorokra az irodai munkavégzéshez, a gyárakban a termelést kiterjesztett valóság támogatja majd és a technológia a szórakoztatóipar előtt is új dimenziókat nyit. De van itt még valami, amit meg fog oldani a Microsoft víziója szerint:A Microsoft nemrégiben benyújtott szabadalma (amelyet a Business Insider szúrt ki ) konkrétabban egy kulcs elhagyásáról szól, de nyilván bármilyen tárgyra alkalmazható lesz a módszer. A lényege, hogy a fejünkön lévő szemüveg folyamatosan rögzíti, megjegyzi a dolgokat, amelyeket ráadásul képes felismerni is. A kulcsos példánáél maradva ha valaki elfelejti, hova tette a kulcsát, akkor a szemüveg megmutatja, hogy hol látta legutóbb. De ez még semmi:Persze a szabadalmaknak csak a töredékéből lesz végül piacképes termék vagy fejlesztés, azért ez is egy érdekes gyakorlati példa arra, mi mindenre lehet jó majd a kiterjesztett valóság.