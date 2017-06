Így néz ki a világ összes pénze és a Bitcoin egyetlen ábrán

A Bitcoin piaci kapitalizációja most már a 44 milliárd dollárt súrolja (az ábrán még 41 milliárd szerepel), ami nem kevés pénz, de azért érdemes ezt az összeget kontextusba helyezni. Larry Page például egy az egyben megvehetné az összes Bitcoint a vagyonából, Bill Gates pedig kétszer is megtehetné ugyanezt. Az Amazon 10-szer annyit ér, a világ összes aranya 200-szor többet, de azért az is elég durva, hogy pár éve még csak játékpénzként kezelték egymás között hóbortos informatikusok. (Figyelem, az ábrán szereplő gömbök érzésünk szerint nem méretarányosak!)

Klikk a képre!