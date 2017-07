Keresztbe tettek a világ egyik legnépszerűbb mobilos játékának

A világ egyik legnépszerűbb mobilos játékának, a Honour of Kingsnek a fejlesztője egy nap alatt 17,5 milliárd dollárt veszített értékéből a Hong Kong-i tőzsdén. Kína egyik legnagyobb internetes óriása, a Tencent azért zuhant 4 százalékot, mert Peking a pártlapján keresztül üzent a cégnek, hogy meg kell védeni a gyerekeket a mobilos játékok káros hatásaitól. A Tencent nem akar ujjat húzni a kínai vezetéssel, ezért a 18 év alattiaknak korlátozzák, hogy mennyit játszhatnak naponta a Honour of Kingsszel, a 12 év alattiak pedig nem is léphetnek be a játékba 9 óra után.Úgy becsülik, hogy a Honour of Kings játékosok kb. 20 százaléka 18 év alatti. A Tencent idei első negyedéves árbevétele a mobilos játékokból nagyjából 1,9 milliárd dollárt tett ki, ez 57 százalékkal volt több az előző év azonos időszakához képest.