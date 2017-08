Oroszországban új kriptopénz született: itt a WhopperCoin

A Burger King Oroszországban elindította új kriptopénzét, a WhopperCoint. A Bitcoin whopperesített változatát egy digitális pénztárcában tárolhatják azok a vendégek, akik Whopper szendvicset vásárolnak a gyorsétteremláncnál. A WhopperCoin a Waves nevű kriptopénz elosztott hálózatát használja, az új kriptopénzzel tulajdonképpen egy hűségpont gyűjtő rendszert vezetettek be az étteremnél. A WhopperCoinokat a Burger Kingekben lehet levásárolni, de kereskedni is lehet velük online, vagyis aki nem akarja burgerekre váltani, az pénzzé is teheti a WhopperCoinjait. A cég szerint ezzel a Whopper már nem csak egy hamburger, hanem mostantól egy befektetési forma is.