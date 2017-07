Te is elmorzsolsz egy nosztalgikus könnycseppet, ha megtudod, melyik programot nyírja ki a Microsoft

A Microsoft 32 év után leállítja a világ egyik legnépszerűbb alap rajzoló programját, a Microsoft Paintet. A következő nagyszabású Windows 10 update már nem tartalmazza majd a régi Paintet, a rajzolóprogramot a Paint 3D váltja le. Ez nem ugyanaz a program, egy teljesen új fejlesztés, a régi Painetet pedig egyszerűen kiveszik a fejlesztendő appok listájából.Hivatalosan a következő, még idén várható nagy Windows frissítéskor (Fall Creators) válik a Paint(A Fall Creators frissítéssel egyébként egy csomó újdonság jön majd, erről pl. itt írtunk.)A Paintet az évek során sokat fejlesztették, de az utóbbi időben az ingyenesen elérhető alternatívákkal zajló versenyben is alulmaradt. De ennek ellenére valljuk be: még mindig nagyon sokan használtuk az alapszintű rajzolási vagy másolási/beillesztési feladatokra egyszerűen azért, mert ezt ismertük. Tudtuk, hogy hol vannak benne az alakzatok, hogy hol lehet eszközöket választani, színeket váltani. A Guardianhez hasonlóan mi is készítettünk egy szép paintes képet a régi idők emlékére.