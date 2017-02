Itt a világ leghosszabb repülőjárata

14 435 kilométert repült.

Landolt a világ leghosszabb repülőjárata. Az új rekorder a Qatar Airways Dohából az új-zélandi Aucklandbe tartó járata. Az új járat hétfőn hajnalban szállt le először, miután

Forrás: Flightradar24.com

A Qatar Airways járata abban rekorder, hogy nincs még egy olyan járat a világon, amely légvonalban ekkora távolságokra lévő városok között teremtene összeköttetést.

About to take off. 138 t of fuel on board pic.twitter.com/vqhLwbmdja