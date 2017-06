Itt az első kép a legújabb Tesláról

Kijött az első fotó arról, hogy nézhet ki a Tesla új városi terepjárója, igaz, a gyártó egyelőre nem árult el sokat az új autóról, amely a Model Y névre hallgat majd, az első hivatalos fotón csak az autó teteje és motorháztetője látható. A kép alapján úgy tűnik, hogy nem lesz külső tükör az autón, amely akár valósággá is válhat, eredetileg a Model X-et is így tervezték, ehhez azonban még a szabályozóknak is bele kéne egyezniük. A Model Y egyébként még csak a távoli jövő, az autó 2019-ben vagy 2020-ban debütálhat.

Forrás: Tesla